İSAM, Semerkandi'nin

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları, Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandi'nin Camiu'l-usul adlı eserini, ilim dünyasının istifadesine sundu.

Tam adı "Camiu'l-usul fi beyani'l-kavaidi'l-Hanefiyye ve'ş-Şafiiyye fi usuli'l-fıkh" olan eserin neşri, İsmet Garibullah Şimşek tarafından, merkezin "İkinci Klasik Dönem Projesi" kapsamında İSAM tahkik usulüne göre hazırlandı.

Klasik Eserler Dizisi'nin otuzuncu kitabı olarak İSAM Yayınları arasında yer bulan eser, Hanefi ve Şafii mezheplerinin usulünü karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir çalışma olarak biliniyor.

Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan 2 ciltlik eser, TDV kitap mağazaları ve kitapçıların yanı sıra www.diyanetvakfiyayin.com.tr adresinden de temin edilebiliyor.

Mezheplerin görüşleri mukayeseli şekilde yer alıyor

Fıkıh usulüne ait konuların tamamına yakın kısmını kapsayan eserde, Fahreddin er-Razi'nin el-Mahsul ve el-Mealim adlı eserlerindeki konu tertibi takip ediliyor.

Usul tercihlerinde ise genelde Semerkant ulemasının, özellikle de Ebu Mansur el- Matüridi'nin görüşleri dikkate alınıyor.

Ele alınan konuların tamamına yakınında Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerine mukayeseli şekilde yer verilen eserde, zaman zaman diğer mezheplerin ve müçtehit alimlerin görüşlerine de değiniliyor.