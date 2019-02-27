Son Dakika Haberleri: İscehisar'da Öğrencilere Jandarma Teşkilatı Anlatıldı

İscehisar'da Öğrencilere Jandarma Teşkilatı Anlatıldı

2 saat önce

İscehisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İscehisar merkez, belde ve köylerdeki öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlattı.

İscehisar'da Öğrencilere Jandarma Teşkilatı Anlatıldı, System.String[]
İscehisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İscehisar merkez, belde ve köylerdeki öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlattı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat ve beraberindeki jandarma ekipleri, ilçe merkezindeki Atatürk ilköğretim okulu, Seydiler ilk ve ortaokullarındaki öğrencilere jandarma teşkilatının faaliyet ve çalışmalarını anlattı.

Kadın jandarma ekipleri tarafından öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere jandarmayla ihtiyaç halinde iletişime hızla geçmenin önemi anlatıldı.


Okul bahçesinde, jandarma ekiplerinin beraberinde gelen arama kurtarma köpeğinin yaptığı gösteriyi öğrenciler ilgiyle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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