İscehisar'da TOKİ Konutları Ocak Ayında Teslim Edilecek

Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde yapılan TOKİ konutlarındaki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.
İscehisar Belediye Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, konutlarda TOKİ yetkililerinin gerekli incelemeleri yaptığı belirtildi.
TOKİ konutlarında site yönetiminin oluşturulması ile birlikte 2019 Ocak ayı içinde konutların teslimatının yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, TOKİ tarafından ilçede yapımına başlanan 407 konutun inşasının tamamlandığı, hale kapsamında ayrıca ticaret merkezi ve 1 büfe ile altyapı ve çevre düzenleme işinin yer aldığı, projedeki konutların 247'sinin 2+1, 160'sının ise 3+1 planında inşa edildiği ifade edildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik
, "TOKİ konutlarındaki çalışmalarda sona gelindi. TOKİ yetkilileri gerekli incelemeleri yaparak konutların kabulünü yaptılar. Site yönetiminin oluşturulması ile birlikte Ocak ayı içinde konutların teslimatı yapılacak. Konut sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi