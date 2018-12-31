İscehisar Osb'de 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

İscehisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) 2018 yılı aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2018 yılı aralık ayı yönetim kurulu toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri
Demir'in başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik
, Yönetim Kurulu üyeleri Necmettin Ayyıldız, Adnan Demirel ve Metin Mercan'ın katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda, OSB Müdürü Muhammed Bacaksız'ın 2018 yılı faaliyetlerini anlatan sunumunun ardından, belirlenen gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.