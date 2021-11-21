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İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

21.11.2021 21:39

Burdur'da orta gerilim hattında bakım çalışması yapan 20 yaşındaki işçi, akıma kapılarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Yanında bulunan kuzeni ise ağır yaralandı.

Merkez Kayaaltı Köyü'nde orta gerilim elektrik hattında, sepetli araçla bakım çalışması yapan işçiler akıma kapıldı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İşçilerden İsmail Ünlü (20) yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan amcasının oğlu Feyzullah Ünlü (24) ise sepette kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Ünlü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetten indirdiği ağır yaralı Feyzullah Ünlü ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Elektrik akıma kapılıp metrelerce yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti
İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Burdur Devlet Hastanesi, İsmail Ünlü, İtfaiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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