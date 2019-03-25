Son Dakika Haberleri: İşçi Servisi Ağaçları Yerinden Söküp Devrildi

İşçi Servisi Ağaçları Yerinden Söküp Devrildi

2 saat önce

- İşçi servisi ağaçları yerinden söküp devrildi Şanlıurfa'da işçi servisi kaza yaptıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içindeki işçileri organize sanayi bölgesindeki fabrikaya bıraktıktan sonra şehir merkezine dönen işçi servisi kaza yaptı.

- İşçi servisi ağaçları yerinden söküp devrildi
Şanlıurfa'da işçi servisi kaza yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içindeki işçileri organize sanayi bölgesindeki fabrikaya bıraktıktan sonra şehir merkezine dönen işçi servisi kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken servis minibüsü yan yattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi götüren 63 S 0284 plakalı servis minibüsü, dönüşte kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaları yerinden söktükten sonra devrildi. Kazada minibüste tek başına bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İşçi, 3. Sayfa
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