Son Dakika Haberleri: İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
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İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

12 dakika önce

İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kameradaKAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralanırken kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralanırken kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi. S.Ö.'nün sürücüsü olduğu 38 D 4984 plakalı işçi servisi ile M.K.'nin kullandığı 38 D 4566 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte K.Ç., Y.B., F.C.S., İ.A., B.T., E.S., H.T.L., M.K., T.T., M.Ö., C.S., A.S., H.K. ile kamyonette bulunan sürücü ile birlikte F.K., B.Ö., F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan feci kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle minibüsün ve kamyonetin savrulduğu görülüyor.
Yahyalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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