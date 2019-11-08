Son Dakika Haberleri: İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktör, devrildi.

İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktör, devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde meydana geldi. Römorkunda, zeytin toplamayla giden tarım işçilerinin bulunduğu Hasan Çelebi yönetimindeki 20 SE 847 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Römorkor devrildi.

Kazada sürücü Çelebi ile işçiler Cahide Aslan, Huriye Olgun, Gülay Koyun, Gülsüm Baş, Gülay Dalak, Neslihan Çetin, Nurten Çelebi ve Ayşe Çelebi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Sarayköy ve Denizli Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sürücü Çelebi'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sarayköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında konuşuyor Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:44:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]