Son Dakika Haberleri: İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar

İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar

7 saat önce

Kayseri'de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL, kendisini takip eden şahıslar tarafından otomobilin camı kırılarak çalındı.

İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar, System.String[]

Kayseri'de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL, kendisini takip eden şahıslar tarafından otomobilin camı kırılarak çalındı.


Doğu Sanayi Keresteciler Sitesi 95. Sokak'ta meydana gelen olayda Tahir Özcan, işçilerin maaşını ödemek için bankadan yaklaşık 30 bin TL çekerek tekrar iş yerine geldi. Tahir Özcan'ı araçla takip eden şahıslar, Özcan'ın parayı almadan araçtan uzaklaştığını anlayınca ön camı kırarak torpidodaki parayı alıp kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Özcan'ın aracında inceleme yaparken, kaçan şahısları yakalamak için şehrin giriş ve çıkışlarında araştırma başlattı.


Hırsızlık anı güvenlik kamerasında


Meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde aracını park eden Tahir Özcan'ın işçilerin yanına geldiği, kendisini takip eden şahısların ise arka yoldan dolanarak aracın ön camını kırdığı anbean kaydedildi. İşçi Ali Akçay olay anını anlatarak, "Tahir Özcan iş yeri sahibi. Bankaya para çekmeye gitmişti, parayı çektikten 10 dakika sonra geri geldi. Aracını yerine park etti. Sonra buraya beyaz renkli bir araç geldi. O ara camı kırıp, parayı çalmışlar. 'Bu arabayı ben tanımıyorum' dedim. Hırsızlar araçtan inip, buraya yaklaşıyorlar, camı kırıp torpidodan parayı alıp gidiyorlar. Araçta 29 bin 180 TL vardı. Bankadan buraya takip etmişler. Oradan parayı çektiğini, torpidoya koyduğunu, anahtar ile kilitlediğini, her şeyi takip etmişleri Bu parayla da biz işçilerin parasını verecekti" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serenay Sarıkaya, ödül törenine giderken 13 bin TL'lik mini elbise giydi
10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]