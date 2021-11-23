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İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor - Son Dakika

İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor

23.11.2021 10:49

Bursa'da evden işe gidiyorum diyerek çıkan 16 yaşındaki iki kız çocuğundan haber alınamıyor. İkilinin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıktan sonra telefonlarını kapatıp kayıplara karıştığını ifade eden aile ise gelecek güzel haberi bekliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Veziri caddesindeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı ile buluşup birlikte gezmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

İddiaya göre, ikili sosyal medya hesaplarından Kestel'de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı. Aileler durumu polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Ayşenaz ve Gamze'den 2 gündür haber yok

KESTEL'DE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ayşenaz Arık'ın babası Ceylan Arık kızıyla hiçbir sorununun olmadığını söyleyerek, "Kızım dün öğlen saatlerinde işe gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra akşam saat 22.30 civarı annesini aradı ve anne yarım saat sonra eve geleceğim dedi. Yarım saat sonra kızımın telefonu kapandı. Daha sonra kız kardeşi Kestel Güvercinlik Parkı'ndan story attığını görmüş. Biz de Kestel'de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler hatta bir abi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel'de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle yada bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.

Sosyal medyada paylaşım yapıp kayıplara karıştılar! 16 yaşındaki iki kız çocuğu her yerde aranıyor

KIZINA SESLENDİ: ALLAH AŞKINA DÖN

Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, Annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur dön yuvana. Allah aşkına dön" diye konuştu.

İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor

Kestel, Mevla, Medya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor - Son Dakika
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