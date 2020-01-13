İsfanbul Tema Park'tan öğrencilere sömestr müjdesi - Son Dakika

Maceraperest, Nefeskesen, Adalet Kulesi gibi birçok oyun ünitesini bünyesinde bulunduran İsfanbul Tema Park'tan öğrencilere sömestr müjdesi geldi. Yapılan açıklama, 4-18 yaş arası öğrenci ve velilerine indirim fırsatı olduğu bildirildi.

İsfanbul Tema Park 2019–2020 öğretim yılı yarı tatiline özel, öğrenci kimliği ve karnesini gösteren 4 – 18 yaş arası öğrencilerle velilerine gişede yüzde 50 indirim fırsatı sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; "17 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile çocuklar, tek biletle eğlencenin ve maceranın tadına varacaklar. İsfanbul Tema Park'ın tüm bölümlerini kapsayan kampanya, Jungle Park, Safari ve Zindan'dan oluşan 'Jungle İstanbul 3'lü Macera' bilet alımlarında da geçerli olacak" denildi.

TÜM ÜNİTELERDE TEK BİLET İMKANI

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi, dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatıldığı " Fatih'in Rüyası", dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri sayesinde çocuklar aileleriyle birlikte eğlence ve heyecana doyacaklar.

Ziyaretçiler, tüm ünitelerde tek biletle gün boyu sınırsızca eğlenirken, yıllık kart üyeleri de yıl boyu sınırsızca eğlencenin yanı sıra tüm konser ve gösterilerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor."