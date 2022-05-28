İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik - Son Dakika
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

28.05.2022 14:02

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'nın kapısında provokatif gösteri düzenledi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'nın kapısında provokatif gösteri düzenledi.

Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten de geçmesi nedeniyle tartışmalara yol açan "bayrak yürüyüşü" öncesinde Eski Şehir bölgesine geldi.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan yerleşimci grup, Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştı. İsrail polisinin kapıda durdurduğu grup, burada provokatif sloganlar attı.

Filistinliler de bu sırada Mescid-i Aksa'nın içinden Kattanin Kapısı'na geldi. İsrail polisi, sloganlarla sözlü sataşmalar yapan gruplar arasında demir barikat kurdu ancak herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Yahudi yerleşimci grup, bir süre slogan attıktan sonra Kattanin Kapısı'ndan ayrılırken İsrail polisi Filistinlilerin Aksa'dan ayrılmasına izin vermedi.

Başka fanatik Yahudi yerleşimci grupların da Mescid-i Aksa'nın diğer kapılarına giderek benzer provokatif gösteriler yaptığı bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi gerginlik
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi gerginlik
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi gerginlik
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi gerginlik

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Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin 'bayrak yürüyüşü' öncesi gerginlik Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin 'bayrak yürüyüşü' öncesi gerginlik
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin 'bayrak yürüyüşü' öncesi gerginlik - Son Dakika


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