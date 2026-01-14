İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda, işgücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası işgücünün kayıtlılığını artırmak için atacağımız adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldık" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantımızda; işgücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası işgücünün kayıtlılığını artırmak için atacağımız adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldık. Tüm dünyada yaşanan işgücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima; öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."