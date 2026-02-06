İsias Otel'deki Kayıplar Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsias Otel'deki Kayıplar Anıldı

06.02.2026 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki depremde yaşamını yitiren 32 rehber, anma programıyla hatırlandı; aileler adalet istedi.

(İSTANBUL) 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren 32 turist rehberi İstanbul Rehberler Odası tarafından düzenlenen programla anıldı. Aileler kaybettikleri yakınları için adalet talebini yineledi. İsias'ta yaşamını yitiren Çağkan Yılmaz'ın eşi Burcu Yılmaz, "Çağkan hiçbir zaman, hiç kimsenin hakkını yemedi. Kimseye de hakkını yedirmemişti bugüne kadar. Ama hakkını yiyorlar şu anda. ve biz hiçbir şey yapamıyoruz" diye konuştu. Umut Ulaş'ın babası Ali Ekber Tan ise "'Asrın felaketi' gibi işin içinden çok hızlı sıyrılacak bir terim üretildi. Aslında bu asrın katliamıydı. Sistem bu dille gerekli tepkiyi pasifize ediyor. Bu insanlar öldürüldü. Bunların katilleri var" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygulamalı eğitim gezisi dolayısıyla Adıyaman'da bulunan 32 turizm rehberi, kaldıkları İsias Otel'in 6 Şubat depreminde yıkılması sonucu yaşamını yitirmişti. Rehberler depremin 3'üncü yıl dönümünde aileleri tarafından, İstanbul Rehberler Odası'nın düzenlediği programla anıldı. Fatih'te bir otelde gerçekleştirilen anmaya aileler üzerinde 32 rehberin fotoğrafının yer aldığı "Rehberler için Adalet Platformu" tişörtleriyle katıldı. Anma, rehberlerin görüntülerinin yer aldığı video gösterimiyle başladı. Aileler videoyu gözyaşlarıyla izledi. Ardından aileler konuşmalar gerçekleştirdi.

Çağkan Yılmaz'ın eşi:  Kimseye hak geçirmeyen bir insandı ama hakkını yiyorlar şu anda ve biz hiçbir şey yapamıyoruz

Eşi Çağkan Yılmaz'ı kaybeden Burcu Yılmaz, "Çocukluğumuz birlikte geçti" dediği eşini Adıyaman'a yolculayışını göz yaşları içinde anlattı. Yılmaz, "Çok erken saatteydi uçakları. Panik olduk, aman kaçırmayın diye. Taksi çağırdık. Keşke kaçırsalardı" dedi. Yılmaz, "Çağkan hiçbir zaman, hiç kimsenin hakkını yemedi. Kimseye de hakkını yedirmemişti bugüne kadar. Ama hakkını yiyorlar şu anda. ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hesabını çok iyi bilirdi. Bir gün ödeme yaptık, yemek yiyoruz. Durdu durdu dedi ki, 'Benden 25 kuruş eksik aldı". Dedim, 'Otur yemeğini ye Allah aşkına, 25 kuruş yani'. 'Hayır olmaz' dedi. Tekrar gitti sıraya girdi 25 kuruşu verdi. Bu kadar ince düşünen, kimseye hakkını geçirmeyen bir insandı" şeklinde konuştu.

Ozan Koç'un annesi:  Adalet Bakanı'na soruyorum, neden çocuklarımızın hakkını ararken hep engellere takılıyoruz?

Ozan Koç'un annesi Mehpare Koç da, "Bütün özel günler bizim için işkence olmaya başladı. Anneler gününde ayrı bir ıstırap çekiyoruz, babalar gününde ayrı. Bugün hepsinden acı bir gün" diyerek şöyle konuştu:

"Her zaman aynı şeyleri ifade ediyor gibiyiz ama biz sesimizi duyurana kadar aynı şeyleri ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Önceki depremlerde eğer ki insanlar biraz sesini çıkarıyor olabilseydi bizim işimiz biraz daha kolaydı. Biz evlatlarımızın acısıyla mücadele ederken bir de adalet ararken başka bir şeyle mücadele ediyoruz. Savaştığımız ne biz bilmiyoruz. Buradan Adalet Bakanı'na soruyorum, biz neden bir adım ileriye gidemiyoruz? Neden çocuklarımızın hakkını ararken hep engellere takılıyoruz? Biz biliyoruz ki, adalet istenmez alınır. Biz çocuklarımızın hakkı olan adaleti alacağız. Er ya da geç alacağız"

Umut Ulaş'ın babası: Kanıtları bize bunun asrın felaketi değil, asrın ihmali, asrın katliamı olduğunu gösteriyor

Umut Ulaş'ın babası Ali Ekber Tan ise 6 Şubat depremleri için "Asrın felaketi" ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. Tan, "Yaşanan olayların bilimsel kanıtları bize bunun asrın felaketi değil, asrın ihmali, asrın katliamı olduğunu gösteriyor. Sistem bu dille gerekli tepkiyi pasifize ediyor. Bu insanlar öldürüldü. Bunların katilleri var. Biz bu dünyada bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diyerek adalet talebini dile getirdi. Tan şöyle konuştu:

"'Asrın felaketi' gibi işin içinden çok hızlı sıyrılacak bir terim üretildi. Aslında bu asrın katliamıydı. Asrın felaketi demekle asrın katliamı demek arasında inanılmaz bir fark var. Asrın felaketi dersen neye çıkıyor bu; 'bu doğanın yarattığı bir felaketti ve biz bunun karşısında çaresizdik', ki öyle değildi. Girilen davaların hepsine baktığımızda yaşanan olayların bilimsel kanıtları bize bunun asrın felaketi değil, asrın ihmali, asrın katliamı olduğunu gösteriyor. Sistem bu dille gerekli tepkiyi pasifize ediyor. Birileri bilerek, isteyerek, kasten ve planlı bir şekilde işledi bu cinayeti. Belki de en önemli nedeni para ve rant. Bugün bir bina inşaa ettiğinde, müteahhit olsun, mimarı, mühendisi, bu zincirin halkasındaki her bir birey bu suça iştirak ediyor... Biz bu dili değiştirmeliyiz. Bu insanlar öldürüldü. Bunların katilleri var. Biz bu dünyada bu sorunun çözülmesini istiyoruz"

Ayrıca İstanbul Rehberler Odası Delege Kurulu üyesi Gökhan Çeliktaş, ailelerin avukatlarından TİP Parti Meclisi üyesi avukat Özgür Urfa, Çağkan Yılmaz'ın babası ile yaşamını yitiren rehberlerin meslektaşları konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Adıyaman, İstanbul, turist, Güncel, Rehber, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsias Otel'deki Kayıplar Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 22:50:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İsias Otel'deki Kayıplar Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.