Işık, Osmaniyeli Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit yakınları ve gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit yakınları ve gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Işık, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye'de ilk olarak Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Burada, öğrenciler tarafından çizilmeye başlanılan Osmaniyeli 258 şehidin portre çalışmalarını inceleyen Işık, sınıfları da gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.



Okul ziyaretinin ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar'ı ziyaret eden Işık, daha sonra derneğin Osmaniye şubesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.



Türkiye'de nüfusa oranla en fazla şehit ve gazi veren kentin Osmaniye olduğunu aktaran Işık, kentin şehit aileleri ve gazilerine sahip çıktığını söyledi.



Işık, Türkiye çapında 200 şube ve 16 binden fazla şehit yakını ve gazi üyeleri olduğunu hatırlatarak "Şehit yakınları ve gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İçişleri Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla görüştük. Önümüzdeki hafta Milli Savunma Bakanımızla ve onun önderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Biz bu işin maneviyatındayız. Üyelerimize daha ne verebiliriz diye projeler üretiyoruz." diye konuştu.



Dernek olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program hazırladıklarını da aktaran Işık, şunları söyledi:



"Önümüzdeki hafta Konya'da 'Vatan için candan geçen kadınlar' adıyla bir program düzenleyeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti çocuklarına hem anne hem baba olan şehit eşleri, yaralanmış ve hayatını idame ettirmekte zorlanan gazilerimize destek olan gazi eşleri, canından yarınından geçen annelerimiz için biz de genel merkez olarak iyi bir program gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da inşallah programa katılacak."



Konuşmasının ardından Işık'a ziyaretleri dolayısıyla derneğin Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz tarafından el dokuması Karatepe kilimi hediye edildi.

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