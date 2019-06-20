Işıl Alben: Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplardan birinci çıkmak istediklerini söyledi.Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'medya günü' etkinliğinde basın mensuplarına bir araya geldi. Takım kaptanı Işıl Alben, burada yaptığı açıklamada, önceki turnuvalarda genç oyuncuların önemli deneyimler edindiğini ve tecrübe konusunda kendilerini bir adım önde gördüğünü belirtti. Işıl Alben, "Hazırlıkların son virajındayız. Hazırlık dönemi güzel geçti. Geçen sene dünya şampiyonasında önemli bir tecrübe edindik. Umuyorum ki grubu istediğimiz yerde bitirerek sonrasında olimpiyatlara katılmak için vize alacağız. Önceki turnuvalarda genç arkadaşlarımız önemli tecrübeler edindi. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği mevcut. Ligimizde takımlarında süreler alıp, çok ciddi katkı verdiler" dedi.Fransa'nın Avrupa şampiyonasının favorilerinden biri olduğunu kaydeden tecrübeli basketbolcu, "Onları yenmeyi başardık. Diğer hazırlık maçlarında da İspanya ile kafa kafaya oynadık. Rusya ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Orada bir fizik dezavantajımız var. Şu anki antrenmanlarla bunları çözmeye çalışıyoruz. Gruptaki rakiplerimiz fiziksel özellikler bakımından bize daha yakın takımlar. İtalya'yı yakından tanıyoruz. En etkili iki oyuncusu geçen sezon bizim ligimizde forma giydi. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Işıl Alben'in açıklamaları

- İstanbul