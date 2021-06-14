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Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika

Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu

14.06.2021 15:14

Çeşme Ayayorgi'de tatil yapan şarkıcı Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün görüntülendi. Mutlu çift iskelede otururken kendilerini çeken gazetecilere el sallayıp selam verdi. Işın Karaca ardından sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme'deki bir eğlence mekanında objektiflere takıldı. İskelede oturmayı tercih eden iki sevgili kendilerini çeken gazetecileri görünce uzaktan selam verdi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Birbirlerine sarılarak öpüşen Karaca ile Yapıcıoğlu'nun romantik anları objektiflere yansırken çift, daha sonra da arkadaşları ile sohbet ederek mekana geçtiler. Ünlü şarkıcıdan 21 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu, organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcı, besteci ve piyanist olarak tanınıyor.

Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu

"YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aralarındaki yaş farkının sorun olup olmadığına dair sorusuna cevap veren şarkıcı, "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" demişti.

Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu

Işın Karaca, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika Magazin


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