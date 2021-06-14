Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme'deki bir eğlence mekanında objektiflere takıldı. İskelede oturmayı tercih eden iki sevgili kendilerini çeken gazetecileri görünce uzaktan selam verdi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Birbirlerine sarılarak öpüşen Karaca ile Yapıcıoğlu'nun romantik anları objektiflere yansırken çift, daha sonra da arkadaşları ile sohbet ederek mekana geçtiler. Ünlü şarkıcıdan 21 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu, organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcı, besteci ve piyanist olarak tanınıyor.

"YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aralarındaki yaş farkının sorun olup olmadığına dair sorusuna cevap veren şarkıcı, "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" demişti.