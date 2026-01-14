İskandinav Ülkelerinden Danimarka'ya Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İskandinav Ülkelerinden Danimarka'ya Destek

14.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç ve İsveç başbakanları, Danimarka'nın yanındayız açıklaması yaptı.

OSLO, 14 Ocak (Xinhua) -- Norveç ve İsveç başbakanları, yaptıkları son istişarelerin ardından Danimarka'ya desteklerini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam İskandinav mevkidaşlarımızla iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Danimarka Krallığı'nın yanındayız. Danimarka ve Grönland ile ilgili konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" dedi.

Yine X üzerinden aynı görüşü dile getiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, "Kısa süre önce Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İskandinav meslektaşlarımızla görüşmüş bulunuyoruz. Danimarka ve Grönland'ın arkasındayız" ifadesini kullandı.

Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen aynı gün daha önce düzenledikleri ortak basın toplantısında dışarıdan Grönland'a yönelik hak taleplerini kesin ve ortak şekilde reddettiklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Danimarka, Norveç, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskandinav Ülkelerinden Danimarka'ya Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:27:29. #7.11#
SON DAKİKA: İskandinav Ülkelerinden Danimarka'ya Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.