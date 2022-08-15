İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika
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İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek

15.08.2022 18:04
İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek

İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda hükümetleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da oluşan yeni güvenlik düzeninin bir parçası olarak savunma ve güvenlik alanında iş birliklerini artıracaklarını açıkladı.

İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda hükümetleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da oluşan yeni güvenlik düzeninin bir parçası olarak savunma ve güvenlik alanında iş birliklerini artıracaklarını açıkladı.

Norveç'in başkenti Oslo'da görüşen 5 ülkenin başbakanı, görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının Avrupa'daki güvenlik dengelerini ciddi şekilde değiştirdiği belirtilerek, "İskandinav ülkeleri olarak bölgemizde güvenliği artırma ve istikrarı korumaya yönelik ortak hedefimiz bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olmasının Avrupa'yı daha güvenli hale getireceği vurgulanan açıklamada, "Güvenlik ve savunmaya dair İskandinav ülkeleri, NORDEFCO (İskandinav Savunma İşbirliği) çalışma planı çerçevesinde yakın hareket etmektedir. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişiyle birlikte İskandinav ülkeleri, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca birbirine yardım etmeye hazır olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İskandinav ülkelerinin yeni güvenlik düzeninin bir parçası olacağı belirtildi ve "İskandinav ülkeleri modern ve kabiliyetli silahlı güçlere sahiptir. Ortak tatbikatlar ve entegre planlamayla savunmamızın etkililiği daha ilerleyecektir." denildi.

Ortak açıklamada, söz konusu ülkeler arasında güvenlik ve savunma alanında iş birliğinin artırılması, NATO'nun güçlendirilmesi ve kalkınmasına aktif olarak yardım edilmesi, NATO müttefikleriyle ortak tatbikatlar ve yakın iş birliğinin güçlendirilmesi ve NATO'nun savunma planlarıyla uyum içinde hareket edilmesi ortak hedefler arasında sayıldı.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılım görüşmelerini 4 Temmuz'da tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Norveç, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskandinav ülkeleri, savunma ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika

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