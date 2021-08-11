İSKELEDEN DÜŞE KALIPÇI USTASI YARALANDI - Son Dakika

Olay, sabah saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın birinci katında çalışan kalıp ustası HafariTaşkın, çıktığı iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Taşkın'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taşkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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