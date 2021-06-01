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İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor - Son Dakika

İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor

01.06.2021 13:13

Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, 108 gün sonra tahliye olmuştu. Yaşadığı korkunç dönemleri ailesine ait olan çiftlik evinde atlatmaya çalışan İpek kızlarıyla bol bol zaman geçiriyor. En büyük pişmanlığının yaşadıklarını ailesine söylememek olduğunu dile getiren İpek, "Matematik öğretmeni olup iyi insanlar yetiştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İpek, olay günü üstünde taşıdığı ve herkesin hafızalarına kazınan kırmızı paltosunu ise cezaevinde bırakmış.

Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak'ta kendisine işkence edip, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak, öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

AİLESİNİN ÇİFTLİK EVİNDE KALIYOR

Melek İpek, tahliye edildikten sonra ailesine ait çiftlik evinden ilk röportajını verdi. Kovanlık köyündeki antik kentin kıyısında, zakkum çiçeklerinin arasındaki çiftlik evinde günlerini geçiren İpek, koyunları, kazları, köpekleri ve tavukları ile iç içe yaşıyor. Ailesinin yanına taşınan Melek İpek, sabahın ilk saatlerinde koyunları sağıp, kuzuları annelerinin yanına götürüyor. Koyun, kaz ve tavuklara yem veren İpek, daha sonra tarlaya ekin işlerini tamamlamak için gidiyor. İpek'in en keyif aldığı işlerden biri de yünleri uzayan koyunların kırkılması.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

KIZLARIYLA VAKİT GEÇİRİYOR

Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra makyaj yapıp, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile kent merkezine gidiyor. Kendi kullandığı servis aracına kızlarını bindiren İpek, merkezde alışveriş yapıp, yemek yiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına da hazırlanıyor. İpek'in bu süreçte en büyük destekçisi ise her gün ders çalıştığı masa başında kendisine kitaplarıyla eşlik eden kızları.

"AİLENİZDEN BİR ŞEY GİZLEMEYİN"

Kızlarına en çok iyi insan olmayı öğütlediğini belirten Melek İpek, gençlere de öğütlerde bulundu. İpek, ailelerinden bir şey gizlememeleri, başlarına kötü bir olay geldiğinde korkmadan paylaşmaları gerektiğini söyledi. Yaşanan olay nedeniyle hala üzgün olduğunu dile getiren İpek, bu süreçte kendisini destekleyen başta avukatı Ahmet Onaran olmak üzere herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

"ÇOCUKLARIMA HASRET KALDIM"

Cezaevindeki anılarını, hislerini, günlük hayatını ve hayallerini anlatan Melek İpek, mahkum arkadaşlarının da kendisine destek olduklarını söyledi. İpek, "Orada 108 gün iyi insanlara denk geldim. Herkes iyiydi, yaralarımı sarmamda bana çok destek oldular. İlk gün şaşkın haldeydim. Kimseyi tanımıyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum ama oradaki arkadaşlar bana yardımcı oldu. Ben oraya ilk girdiğimde hareket etmekte zorluk çekiyordum, işlerimi yapmamda bana yardımcı oldular. Oraya adapte olmak için ne yapmam gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini anlattılar. Konuşarak geçti ilk günümüz. Sonraki süreç 14 günlük karantina süreciydi. Biz normal koğuşlara geçtiğimizde oradaki arkadaşlar 'İnşallah bizi buraya verirler' diye dua ediyordu. Geneli ağır hükümlüydü, kişilik olarak iyi insanlar. Bana hep yardımcı oldular. Yemeklerimizi yapıyorduk, günlük yapmamız gereken işleri yapıp boş zamanımızı ben soru çözerek kitap okuyarak değerlendiriyordum. Çocuklarıma özlem ve hasret dolu günler geçti" diye konuştu.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

"RÜYA DEĞİL, GERÇEKMİŞ"

Mahkeme sürecinin hızlı geçtiğini aktaran İpek, "Bu kadar kısa sürede beklemediğim bir karardı. Şok olmuştum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Çocuklara kavuşacağım ama rüyada gibiydim. Çocuklarıma sarılınca rüyada olmadığımı anladım. Rüya değil gerçekmiş" dedi.

"KARAR BENİM İÇİN MUCİZE OLDU"

Üçüncü duruşma öncesi hiçbir eşyasını hazırlamadığını belirten İpek, "O gece uyuyamadım, ama hiç hazırlık da yapmadım. 'Allah büyük' dedim her zaman. O gün o kararı beklemiyordum ama benim için büyük bir mucize oldu. Koğuş arkadaşlarım 'Sen çıkarsın, sen çıkacaksın' diyorlardı. Bilmiyorum belki de moral olsun, diye söylediler, belki de içlerine öyle doğmuştu. Onlar da şok oldu. Hepsi ağlayarak arkamda kaldı. Oradaki memurlar bile 'Nasıl tahliye oldun' diyerek şok oldu. Onların kolları arasında koğuşa geldim. SEGBİS sistemi farklı bir birimde oluyor. Onlarla birlikte geldim inanamadılar. Bana her şekilde destek oldular" diye konuştu.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

KIRMIZI PALTOSUNU CEZAEVİNDE BIRAKMIŞ

Olay günü mosmor yüzü ve üstündeki kırmızı paltosu ile hafızalara kazınan Melek İpek, "Ben onu getirmedim. Getirmeyi bile düşünmedim. Hiç elimi bile sürmedim. Orada bıraktım. Hatırlamak istemedim belki de. Hiçbir eşyamı almadım, hepsi orada kaldı" dedi.

YÜZÜNDEKİ İZLER HALA DURUYOR

Cezaevinden çıktığı sırada kameralar karşısındayken yüzünde olan yara izlerinin hala geçmediğini belirten İpek, "Şu an hala geçmiş değil izler hala duruyor. Ben her aynaya baktığımda hala hatırlıyorum ama çok şükür hayattayım. Bir insan öldü ama bu ben veya çocuklarım da olabilirdi. Çok şükür hayattayız, sağlığımız yerinde. Bu günler de geçecek. Birbirimize kenetlendiğimiz sürece o günleri geride bırakacağız. Benim 14 yılım geride kalacak" diye konuştu.

"KOYUNLARI OTLATMAK HUZUR VERİYOR"

Bir gününün nasıl geçtiğini de anlatan Melek İpek, şunları söyledi:

"Sabah erken saatlerde koyunlarımızın kuzularını emzirme vakti oluyor. Onlara yem, su veriyorum sonra çocukların canlı dersleri başlıyor. Onlar canlı dersteyken ben de aynı ortamda sorularımı çözüyorum. Öğleden sonraya kadar böyle devam ediyor sonrasında tekrar koyunlara bakım zamanı geliyor. Evimizin önünde sebze yetiştirdiğimiz yer var. Serin olduğu zamanlar bahçemizde oluyorum ve sesli derslerimi dinliyorum. Akşam üzeri koyunların otlatması bakımlarını yapıyorum. Akşam canlı derslerim başlıyor sonra çocukların uyku saati geliyor. Günümüz böyle geçiyor. Koyunları otlatmak bana motive veriyor terapi gibi geliyor. Beni insanlardan daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Onlarla vakit geçirmek beni zinde tutuyor. Huzur buluyorum."

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

"ÖĞRETMEN OLUP İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Üniversiteye hazırlandığını ve hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu anlatan İpek, "İnşallah girdiğimde tutturacağım. Olmazsa seneye bir daha deneyeceğim. Bunun için çok çalışıyorum. Gelecek nesillere iyi birey yetiştirmek için matematik öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklar yetiştirilirken anne- baba ne kadar etkense öğretmen de o kadar etken. Amacım, ders verdiğim çocukların gelecekte iyi bir insan olmalarını sağlamak. Kızlarımla birlikte ders çalışıyoruz. Onlar canlı dersteyken ben de sorularımı çözüyorum. Şu an hayalim kızlarıma iyi bir gelecek hazırlamak. İyi bir eğitim almalarını sağlamak" dedi.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, yaralarını ailesinin çiftlik evinde sarıyor

BAŞINDAN GEÇEN OLAYLARI AİLESİNE ANLATMADIĞI İÇİN PİŞMAN

Başından geçen olayları ailesine anlatmadığı için pişman olduğunu belirten Melek İpek, "Şimdiki aklım olsaydı kesinlikle en başından aileme söylerdim. Gençler, çocuklar başlarına kötü bir şey geldiği zaman ailelerine söylemeleri gerekir. Çocukları bu yönde yetiştirmemiz gerekiyor. Bizden bir şey gizlememelerini sağlamamız gerekir. O güveni vermemiz lazım. Anne- baba olarak elbette büyük tepki verdiğimiz zamanlar olacak ama çocuklarımıza 'hayır' demeyi öğretmemiz gerekir. Başlarına kötü bir şey geldiği zaman korkmadan söyleyebilmelerini öğretmemiz gerekir. Onların kendilerini güvende hissetmeleri gerekir" diye konuştu.

Kızlarına hep 'Okuyun, bir yerlere gelin, kendi ayaklarınızın üzerinde durun' diye nasihat verdiğini belirten İpek, "Çok kitap okumaları gerektiğini söylüyorum. Biz zaten birlikte çalışıyoruz. İstemedikleri bir durumla karşılaştıklarında 'hayır' demeleri gerektiğini öğretiyorum" dedi.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM"

Melek İpek, böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu da belirterek, "Ailesi adına da üzgünüm. Böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Bu süreçte emeği geçen avukatıma, gözlemci olarak katılan avukatlara, bu süreci hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan mahkeme heyetine, devletimize, milletimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor

Melek İpek, Antalya, Çiftlik, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor - Son Dakika


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