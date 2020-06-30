İskenderun'da çalıntı motosiklet operasyonu - Son Dakika

İskenderun'da çalıntı motosiklet operasyonu
İSKENDERUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonunda, çok sayıda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet ele geçirdi.
İSKENDERUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonunda, çok sayıda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet ele geçirdi.
Polis ekipleri, ilçe genelinde, farklı zamanlarda çok sayıda motosikletin çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından da 15 motosiklet tamir dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda çalıntı, şase numaraları silinmiş ve üzerlerinde haciz kararı bulunan motosikletler ele geçirildi. Çalıntı motosikletleri ucuza alıp satan iş yeri sahiplerine para cezası uygulandı. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla yapılan operasyonda 9 motosiklete el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:46 Kaynak: DHA
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