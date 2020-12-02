İskenderun Futbol Kulübü: 5-0

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Mardin Fosfatspor deplasmanındaki galibiyetle liderliği ele geçiren Fethiyespor, evinde İskenderun Futbol Kulübü'nü de farklı geçerek koltuğunu korudu: 5-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçın gollerini 6'ncı dakikada Berkay, 24'üncü dakikada Ali Han, 37 ve 88'inci dakikalarda Yakup Alkan ile 72'nci dakikada Anıl Gir attı. Grupta üst üste 3, son 7 maçta 5 galibiyet alan Fethiyespor, bu skorla puanını 23'e çıkardı.

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