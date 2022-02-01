Üye Girişi
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü - Son Dakika

İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü

01.02.2022 09:10
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü

Arnavutköy'de İSKİ'nin sualtı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yolun adeta çamur havuzuna dönüşmesi vatandaşların çilesi haline geldi.

Arnavutköy'de İSKİ'nin sualtı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yolun adeta çamur havuzuna dönüşmesi vatandaşların çilesi haline geldi. Vatandaşların yürümekte zorlandığı cadde drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Hacımaşlı Caddesi üzerinde İSKİ su altı kanalizasyon çalışması için kazı yaptı. Yapılan kazı çalışmasının ardından cadde adeta kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların çamur içinden yürüdüğü araçların geçişte zorlandığı cadde drone ile havadan görüntülendi. Caddede yapılan çalışma sonrasında bozulan yol nedeni ile İETT araçlarının da caddeyi kullanmadığı öğrenildi.

Mahallede yaşayan İbrahim Özkan, "Burada evler var çoluk çocuk geçemiyor yapacağız diyorlar. Ama galiba bir şirkete vermişler onlarda bırakmış. Rezalet durumda burası bu üst taraf mahalle insanlar geçemiyor. Hadi biz çalışanız çizme ile geçiyoruz, ama çoluk çocuğu ile aracı ile geçen var kimse geçemiyor buradan su kanalı geçmiş galiba" dedi. - İSTANBUL

İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü
İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü

YORUMLAR
500

Drone, İSKİ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:05 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
08:04 "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi! Gittiği evde kan döktü: Eski eş ve ailesi yaralı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: İSKİ çalışması sonrasında cadde çamur havuzuna dönüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement