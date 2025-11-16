İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi - Son Dakika
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

16.11.2025 00:45
İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktığının görülmesinin ardından İSKİ'den açıklama geldi. Açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak sağlık açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

Megakent İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktığı görüldü. Vatandaşlar tarafından merak edilen konu üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) açıklama yapıldı.

"SAĞLIK AÇISINDAN RİSKİ YOK"

Açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

"KISA SÜREDE SU KALİTESİNİN NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR"

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.