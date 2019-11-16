Son Dakika Haberleri: İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti
Son Dakika Güncel İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti - Son Dakika

İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti

6 saat önce

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan HIMMS 6 seviyesini aldı.

İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti, System.String[]

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan HIMMS 6 seviyesini aldı.


Sağlık Bakanlığı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Medipol Üniversitesi temsilcileri tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiş, EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını pratikte başarılı bir şekilde göstermiş ve Seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazanmıştır.


İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selim Aasaroğlu; "Aynı azim ve kararlılıkla HIMMS 7 almak için gerekli çalışmalara şimdiden başlamış bulunmaktayız. Çalışanlarımıza ve hastalarımıza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskilip devlet hastanesi HIMMS 6 seviyesine geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]