İskoçya'da temizlik çalışanlarının grevi sürerken sokaklardaki çöp yığınları artıyor - Son Dakika
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İskoçya'da temizlik çalışanlarının grevi sürerken sokaklardaki çöp yığınları artıyor

29.08.2022 13:58
İskoçya'da temizlik çalışanlarının grevi sürerken sokaklardaki çöp yığınları artıyor

İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta temizlik işçilerinin 10. günü geride bırakan grevi nedeniyle sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta temizlik işçilerinin 10. günü geride bırakan grevi nedeniyle sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.

Başkentteki temizlik çalışanlarının, dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali"yle eş zamanlı düzenlediği ve 30 Ağustos'a kadar sürecek iş bırakma kararı nedeniyle çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

Biriken çöp yığınları nedeniyle fare istilası riskinden endişelenen bölge sakinleri, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Grevin düzenlendiği başkent, dünyanın en büyük görsel sanat etkinliği sayılan Edinburgh Fringe Festivali nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

Maaş zammına ilişkin henüz uzlaşı sağlanamadı

Çöp toplayıcıları, şu ana kadar enflasyonun altındaki maaş zammı tekliflerini geri çevirirken, sendikalar ve yerel meclis arasındaki görüşmelerde henüz uzlaşı sağlanamadı.

Edinburg'ta temizlik işçilerinin grevi sürerken, Glasgow, Dundee ve Aberdeen dahil bazı büyük İskoç şehirlerindeki çalışanlar da greve katıldı.

"Bölge halkı biriken çöplerden tiksiniyor"

Şehrin sakinlerinden Justine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en çok turist çeken ünlü festivali sırasında düzenlenen grev nedeniyle biriken çöp yığınlarından herkesin tiksindiğini söyledi.

Justine, her şeye rağmen festivalin başarılı olması için uğraştıklarını dile getirdi.

"Çöp yığınları sağlık açışından tehlikelere yol açabilir"

Edinburg'taki bir işletmenin sahibi Ed de "Bu ay burada olanlar çok sinir bozucu. Turistler de burada ve bu yaşananlar şehri iyi temsil etmiyor." yorumunda bulundu.

Başka bir işletmenin sahibi Sebastian da çöp yığınlarının sağlık açısından tehlikelere yol açabileceği endişesini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hava sıcak. Fareler var. Başka bir şehrin üzerine inşa edilmiş bir şehir var. Altımızda muhtemelen binlerce fare var. Her zaman bir fareden 10 metre uzakta olduğumuzu ve her yere çöp atmamamızı söylerler. Ne bekliyorsunuz ki?"

Farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu greve gidiyor

İngiltere'de artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları alıyor.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Edinburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskoçya'da temizlik çalışanlarının grevi sürerken sokaklardaki çöp yığınları artıyor - Son Dakika

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