İşkodra Kurşunlu Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşkodra Kurşunlu Camisi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının, eseri bölgedeki su baskınlarına karşı koruduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Osmanlı mimarisinin Arnavutluk'taki en köklü eserlerinden İşkodra Kurşunlu Camisi'nin yoğun yağışlara rağmen güvenle ayakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında uygulanan koruma sistemi ve pompalar sorunsuz çalışarak, eseri bölgedeki su baskınlarına karşı koruyor. Bu süreçte gösterdiği duyarlılık için Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, restorasyon kapsamında uygulanan koruma sistemine ve camiye ilişkin görüntülere de yer verildi.