İŞKUR desteği ile kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Beycan Onat, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) desteği ile 55 yaşında kendi işinin patronu oldu.

Evli ve 5 çocuk, 9 torun sahibi olan Beycan Onat, kendi iş yerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye uygun görülen Onat, oto lastik tamir ve bakım servisi kurdu. 55 yaşındaki Onat'a 36 bin TL makine ekipman desteği, iş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler için en fazla 3 bin TL ve sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık en fazla 11 bin TL olmak üzere toplam 50 bin TL hibe desteği verildi.

Beycan Onat, İŞKUR desteği ile kurduğu oto tamirhanesinin açılışını gerçekleştirdi. İş yerinin açılışına Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Nejmettin Taşçı, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdulkadir Mutlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Proje Koordinatörü Ferit Erdoğan, Avukat Nuri Çiçek ve işa damı Öner Elibol katıldı.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenen kişiler engelli olarak kabul ediliyor ve bu hibe desteğinden yararlanabiliyor. - ERZURUM