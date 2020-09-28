İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs denetimlerinde son 3 ayda 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçede polis ve jandarma ekiplerince koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler sürüyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde son 3 ayda yapılan denetimlerde 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 1 milyon 246 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Özellikle düğünleri denetleyen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.