İslahiye'de toprak ev çöktü - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprak ev çöktü.

İslahiye ilçesine 7 kilometre mesafedeki Köklü Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşlarındaki Urfale ve İsmail Kılınç çiftinin yaşadığı toprak ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Altında ahır olan iki katlı evin çökmesi sırasında bahçede komşularıyla oturan çift, olayı yara almadan atlattı.

İsmail Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük bir şans eseri kurtulduklarını ifade etti.

Ailenin Kaymakamlığa evin yapılmasına destek için müracaat ettiği, Kaymakamlığın da konuyla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da belediye olarak aileye yardım konusunda üzerlerine düşen desteği vereceklerini kaydetti.