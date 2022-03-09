GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor

09.03.2022 14:44

İslahiye Belediyesince 70 bin kişiye zeytin fidanı dağıtıldı.

İslahiye Belediyesince 70 bin kişiye zeytin fidanı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, Serinkent Mahallesindeki dağıtım töreninde, 2014 yılında göreve geldiğinden buyana 70 bin adet çeşitli fidan diktiklerini, 2022 yılında da her kişiye bir fidan olacak şekilde 70 bin zeytin fidanı dikmeyi planladıklarını belirtti.

Bölgeye uyumlu, sertifikalı ve her yıl ürün verme özelliği olan Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıttıklarını ifade eden Vural, zeytinciliğin geliştiği ilçede zeytinyağının yanı sıra sofra zeytini üretimini de geliştirmek istediklerini söyledi.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu da dağıtımı yapılan zeytin fidesinin çiftçiler için önemine işaret ederek, çiftçilerin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor
GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor
GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor

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İSLAHİYE'DE 70 BİN ZEYTİN FİDANI DAĞITILDI İSLAHİYE'DE 70 BİN ZEYTİN FİDANI DAĞITILDI

Kemal Vural, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İslahiye'de zeytin fidesi dağıtılıyor - Son Dakika


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