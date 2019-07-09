Son Dakika Haberleri: İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump'a yalvardı
Son Dakika Güncel Haber

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump'a yalvardı

1 saat önce

İNGİLTERE'de hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunan ve suçu geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanan Tommy Robinson, 11 Temmuz'da açıklanacak hapis kararı...

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump'a yalvardı, System.String[]
İNGİLTERE'de hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunan ve suçu geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanan Tommy Robinson, 11 Temmuz'da açıklanacak hapis kararı öncesi hapishanede öldürüleceğini iddia etti.

ABD HENÜZ YANIT VERMEDİ

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, aşırı sağcı komplo teorilerinin yer aldığı internet sitesi InfoWars'ta yer alan açıklamasında, " İngiltere'de ölüme mahkum edilmeme iki gün kaldığını hissediyorum. İngiltere'den acil olarak tahliye edilmeliyim. Karanlık güçler iş başında. Durumuma bakması için Donald Trump'a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Robinson'a vize vermeyen ABD'nin aşırı sağcı ismin iltica talebini kabul edip etmeyeceği belli değil.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:07 
İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyidoğlu'dan Seydioğlu'na 'taklit' davası: Markamıza tecavüz etti Genç kıza ormanda işkence yapan sanıkların savunması "pes" dedirtti: Sadece dövdük AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Amcası Murat Başoğlu ile uygunsuz görüntülenen Burcu Başoğlu eşinden boşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump'a yalvardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]