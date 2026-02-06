İslamabad'da Cami Patlaması: 15 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika
İslamabad'da Cami Patlaması: 15 Ölü, 80 Yaralı

İslamabad\'da Cami Patlaması: 15 Ölü, 80 Yaralı
06.02.2026 13:41
Pakistan'ın İslamabad şehrinde bir camideki intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

Geo News gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana geldi.

Polis, patlamada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslamabad'da Cami Patlaması: 15 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika

13:45
13:16
12:30
11:38
11:32
10:56
SON DAKİKA: İslamabad'da Cami Patlaması: 15 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika
