İslamabad'da Cami Saldırısı: 10 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

İslamabad'da Cami Saldırısı: 10 Ölü, 80 Yaralı

06.02.2026 13:24
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir camideki bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Pakistan, Terör, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İslamabad'da Cami Saldırısı: 10 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika

