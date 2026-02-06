İslamabad'da Cami Saldırısı: 10 Ölü, 80 Yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı. - İSLAMABAD