İslamabad'da Cami Saldırısı: 31 Ölü, 169 Yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. İslamabad Polis Sözcüsü Taqi Jawad yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 169'a yükseldiğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise açıklamasında olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.