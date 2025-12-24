İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt\'te

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Siirt'te düzenlenen 8. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından "Bin yıllık kardeşliğe saygıyla" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "İslamofobi" konulu söyleşiye katıldı.

Yılmaz, "İslamofobi" kavramının zihinlerdeki ve gönüllerdeki İslam korkusunun nefrete dönüşmüş hali ve İslam düşmanlığı olduğunu söyledi.

"Bir defa bu kavramın bugün İslam korkusu değil, İslam nefreti üzerine olduğunu ifade etmemiz lazım." diyen Yılmaz, bu nefretin bir ırk nefreti olmadığına dikkati çekti.

Yılmaz, bunun tamamıyla bir kültürel nefret ve söylem üzerine şekillendiğini dile getirdi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay da İslamofobi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra TÜGVA İl Temsilciliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, TÜGVA'nın tanıtım videosu izletildi.

Her ülkede milletin geleceğinin gençler tarafından inşa edildiğini ifade eden Yılmaz, gençlerin hayata hazırlanırken mutlaka güçlü bir donanıma ve birikime sahip olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Programda, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Tetik de birer konuşma yaptı.

Programa, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.