İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt'te

İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt\'te
24.12.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Siirt'te İslamofobi ve gençlik konularında söyleşi ve buluşma gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Siirt'te düzenlenen 8. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından "Bin yıllık kardeşliğe saygıyla" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "İslamofobi" konulu söyleşiye katıldı.

Yılmaz, "İslamofobi" kavramının zihinlerdeki ve gönüllerdeki İslam korkusunun nefrete dönüşmüş hali ve İslam düşmanlığı olduğunu söyledi.

"Bir defa bu kavramın bugün İslam korkusu değil, İslam nefreti üzerine olduğunu ifade etmemiz lazım." diyen Yılmaz, bu nefretin bir ırk nefreti olmadığına dikkati çekti.

Yılmaz, bunun tamamıyla bir kültürel nefret ve söylem üzerine şekillendiğini dile getirdi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay da İslamofobi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra TÜGVA İl Temsilciliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, TÜGVA'nın tanıtım videosu izletildi.

Her ülkede milletin geleceğinin gençler tarafından inşa edildiğini ifade eden Yılmaz, gençlerin hayata hazırlanırken mutlaka güçlü bir donanıma ve birikime sahip olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Programda, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve TÜGVA İl Temsilcisi Abdullah Tetik de birer konuşma yaptı.

Programa, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Gençlik, Kültür, Güncel, Siirt, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:59:43. #7.11#
SON DAKİKA: İslamofobi ve Gençlik Buluşması Siirt'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.