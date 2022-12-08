İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun "evlendirildiği" iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun "evlendirildiği" iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum

08.12.2022 17:08

İsmail Ağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiası sonrası ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tatlıses, "Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum, elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum. Hele sen bi içeri atsınlar bak oradakiler seni nasıl bir kazığa oturtturuyor gör" dedi.

Dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu küçük kız uzun yıllar istismara uğradı. Küçük kız, yetişkinliğe gelmesinin ardından çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Gündem yaratan olayla ilgili bir tepki de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"SENİ GÖRDÜĞÜM YERDE KAZIĞA OTURTURUM"

Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulan şerefsiz. Bu mudur lan senin tarikatın? 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla hangi vicdana dayanarak evlendi. Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum, elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum. Hele sen bir içeri atsınlar bak oradakiler seni nasıl bir kazığa oturtturuyor gör" dedi.

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NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, evlilik kararının ardından 6 yaşındaki H.K.G'ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, genç bir adamı gösterip gösterip "O artık senin kocan" dediler. Adam, küçük kızı bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"K. evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. 'Sen benim karımsın, ben senin kocanım' dedi. 'Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor' dedi. Annem ile babam K.'ya 'Damadım' diyordu."

Bir yıl sonra H.K.G, yani 7 yaşlarına doğru, anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca'ya gitti. Eşi K.'da yanlarındaydı. Sapanca'daki evlerinin ikinci katında K. H.K.G.'ye tecavüz etti. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra K. ona babasının onayını aldığını söyleyecekti.

Çengelköy'deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Ancak iddiaya göre babasıannesinin evde olmadığı günlerde H.K.G.'yi karşı dairedeki K.'ya teslim ediyordu. Çocuk bunun normal olduğu yalanıyla kandırılıyordu. Annesi H.K.G.'nin saçlarını tarayıp K.'nin yanına gönderiyordu.

Çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra K. ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı.

Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi kızı hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1)
  • Sivri Sinek: çocukluğumuz senin kadınlara davranışlarını dinlemekle ve izlemekle geçti. akıl verene bak. Bu konu ibo show konusu değil ibrahim efendi. Şov'u bırak. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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İbrahim Tatlıses, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirildiği' iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, 6 yaşındaki çocuğun "evlendirildiği" iddiası sonrası ateş püskürdü: Elime geçsen seni bu halimle kazığa oturturdum - Son Dakika
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