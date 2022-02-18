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İsmail Balaban: "Kırkpınar'da babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam" - Son Dakika

İsmail Balaban: "Kırkpınar'da babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam"

18.02.2022 13:05
İsmail Balaban: "Kırkpınar'da babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam"

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yılki hedefini 'altın kemer' olarak belirleyen Başpehlivan İsmail Balaban, "Antalyalı hemşerim Ali Gürbüz'ün hedefi, bu yıl da altın kemeri alıp ebedi sahibi olabilmek.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yılki hedefini 'altın kemer' olarak belirleyen Başpehlivan İsmail Balaban, "Antalyalı hemşerim Ali Gürbüz'ün hedefi, bu yıl da altın kemeri alıp ebedi sahibi olabilmek. Ben de elimden gelen en iyisini vereceğim. Çıkacağım Er Meydanı'nda, erler gibi savaşacağım. Orada babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam" dedi.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, yeni sezon hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl hazır olmadan ve zayıf bir fizikle güreşe dönme kararı aldığını dile getirerek sözlerine başlayan Balaban, "Seyircilerimizden ve sevenlerimizden çok fazla istek ve talep vardı, bir an önce güreşe dönmem noktasında. Ben de sevenlerimi kırmamak adına küçük bir hazırlıktan sonra tekrar Er Meydanı'na döndüm" ifadelerini kullandı.

"İNATÇILIĞIMLA SAVAŞTIM VE BUNUN DA KARŞILIĞINI ALDIM"

2020 yılında pandemiden dolayı güreş olmadığı için camia olarak güreşe hasret kaldıklarını belirten İsmail Balaban, "Yarım yamalak çalışmayla Er Meydanı'na döndüm. Güzel de bir dönüş sağladım. Rakiplerimin ve seyircilerin beklemediği bir dönüş oldu. Başladığım ilk güreşten itibaren elimden gelenin en iyisini vererek adımdan söz ettirmeye tekrar başladım. Dereceler, kürsüler elde etmeye başladım. Sonrasında Elmalı gibi büyük bir organizasyonda önemli rakiplerimi yenerek yıllardır yapamadığım o şampiyonluğu, 2021 yılında yaşamak nasip oldu. Er Meydanı'na çıktığımda elimden gelenin en iyisini vermek için gayret ediyorum. Geçtiğimiz yıl da bunu yaptım. Fizik olarak zayıftım ama yüreğimle savaştım. İnatçılığımla savaştım ve bunun da karşılığını aldım" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM SARAYİÇİ'NDE ALTIN KEMERİ KUŞANMAK"

2022 yılı içindeki hedeflerinden de bahseden başarılı güreşçi, "Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri var önümüzde ve her güreşçinin hayali Kırkpınar'da altın kemer kuşanıp sevenlerine armağan etmektir. Tarihte bir iz bırakmaktır. Benim de hedefim Sarayiçi'nde altın kemeri kuşanmak ve sevenlerime tekrar bu gururu yaşatmak. Bu hedefler doğrultusunda takım arkadaşlarımızla birlikte disiplinli ve azimli bir şekilde çalışmalarımız, antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah, Allah sakatlık, kaza bela vermesin. Güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah adaletli, güzel, keyifli mücadeleler olan bir sezon olur. Bizim için de hayırlı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ÇIKACAĞIM ER MEYDANI'NDA, ERLER GİBİ SAVAŞACAĞIM"

Kendisi için sezonun nisan ayında başlayacağını aktaran Balaban, "Sezonun ilk güreşinden sonuna kadar her zaman hedefim kürsünün en üst basamağı. Kırkpınar denince bütün güreşçilerin hayali; Er Meydanı'na çıkıp, savaşıp mücadele etmek. Sonuna kadar mücadelenin hakkını vermek ve kemeri kuşanmaktır. Benim de hayalim, hedefim bu yıl tekrar altın kemeri kuşanmak. Antalyalı hemşerim Ali Gürbüz, iki yıl üst üste birinci oldu. Bu yıl da üçüncü yılı ve tabii ki onunda hedefi bu yılda altın kemeri alıp ebedi sahibi olabilmek. Tabii ki onun hedefi, herkesin hedefi var. Bizim de hedefimiz tekrar bu yıl altın kemeri kuşanmak. İnşallah hak edenin olur. Ben elimden gelen en iyisini vereceğim. Çıkacağım Er Meydanı'nda, erler gibi savaşacağım. Orada babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam. Çıkacağım ve sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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İsmail Balaban, Altın Kemer, Balaban, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmail Balaban: 'Kırkpınar'da babamın oğlu olsa da kimseyi tanımam' - Son Dakika


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