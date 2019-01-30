İsmail Erdem Asker Uğurlamasına Katıldı
1 saat önce
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
seçim çalışmalarını sürdürüyor. Küçükbakkalköy Mahallesi'ni gezen Erdem askeri uğurlamasına katıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, belediye seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisinde mahalleleri gezerek esnaf ve vatandaşın derdini dinleyen Başkan İsmail Erdem dün akşam asker eğlencesine katıldı. Vatani görevini yapmaya giden İhsan Yıldız
'ın Küçükbakkalköy Mahallesi'deki asker uğurlamasına katılan başkan Erdem'e çok teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.
Erdem, vatani görevini yapan tüm Mehmetçiğe, emniyet güçlerine dua ederek kazasız belasız hayırlı görevler yapmayı diledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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