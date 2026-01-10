İsmail Yüksek: Kupa, çocuklara armağan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İsmail Yüksek: Kupa, çocuklara armağan

10.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferini kutlayan İsmail Yüksek, bu kupayı çocuklara armağan etti.

FENERBAHÇE forması giyen İsmail Yüksek, "Çocukken Fenerbahçe maçlarını kaybettiğinde okula çubuklu formayla gitmek isterdik. Bu kupa, o çocuklara armağan olsun. İnşallah sezon sonu lig şampiyonluğuyla kutlarlar okullarında. Çok mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından, sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek vardı. Hak eden kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın ardından İsmail Yüksek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek olduğunu aktaran İsmail Yüksek, "Bu sezon kötü günler yaşadık. Taraftarımıza da kötü günler de yaşattık. İnşallah güzel günlerin başlangıcı bugün olur. Çocukken Fenerbahçe maçlarını kaybettiğinde okula çubuklu formayla gitmek isterdik. Bu kupa, o çocuklara armağan olsun. İnşallah sezon sonu lig şampiyonluğuyla kutlarlar okullarında. Çok mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından, sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek vardı. Hak eden kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

'OYNADIĞIM ZAMAN SAHADA EN İYİ İSMAİL'İ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Forma giydiği her zaman en yüksek katkıyı sağlamak istediğini belirten İsmail, "Sahada daha da istekli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın benden istedikleriyle farklı bir İsmail izletmeye çalışıyorum. Oynadığım zaman sahada en iyi İsmail'i göstermek istiyorum. Oynamadığım zaman da takıma destek veren bir İsmail olmak istiyorum. Bu takım, bu başarıyı hak ediyor. Oynayan oynamayan herkes başarıyı istiyor. En önemlisi de bu. Hocam zaman zaman ceza sahası içine koşu yap diyor. Eskiden 8 numara oynuyordum. Oradan kalan isteğim var. 6, 8 ne oynamışım fark etmez, önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması" ifadelerini kullandı.

'DEVRE ARASI GELEN OYUNCULARIMIZ ÇOK KATKI SAĞLADI'

Takıma yeni katılan oyuncuları değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Devre arasında gelen oyuncularımız çok katkı sağladı. Guendouzi müthiş oynadı. Musaba, geçen hafta mükemmel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadı. Mert abi... Hepsini tebrik ediyorum. Bu kupa onların fragman olur yani. Mert ağabey de takıma ağabeylik yapma konusunda mükemmel bir isim. Geçmişte Fenerbahçe ile özdeşmiş biri. Bu kupa onlar için fragman olur yani. Kesinlikle başarıyı getiren aile ortamı. Birbirimize saygımız üst seviyede. Saha içinde de bunu en iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Hata yapan arkadaşının arkasın kollamaya çalışan bir takım var. Bence başarıyı da bu getirir" dedi.

'BU HAVADA BURAYA GELEN BİNLERCE TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden İsmail, "Onları tribünde görünce gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bu havada buraya gelen binlerce tarafımıza teşekkür ederim. Televizyon başında bizlerden dualarını eksik etmeyen milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir zaman bizi bırakmazlar ve böyle devam ederler" sözlerini kullandı.

İsmail Yüksek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anda onu konuşmak doğru olmaz. Biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Yeni yılın ilk kupasını aldık. Çok mutluyuz. İnşallah sezon sonu da mutlu olur."

Kaynak: DHA

İsmail Yüksek, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek: Kupa, çocuklara armağan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:39:55. #7.11#
SON DAKİKA: İsmail Yüksek: Kupa, çocuklara armağan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.