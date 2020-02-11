İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (1) - Son Dakika

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İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (1)
6 saat önce
İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Son Dakika Mehmet Akif Aşıkkutlu: İmamoğlu beni makamına davet edip özür diledi Hertha Berlin'in teknik direktörü Jürgen Klinsmann görevinden istifa etti Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu