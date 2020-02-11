İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (2) - Son Dakika

İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (2)

6 saat önce

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

İSMEK soruşturması: Yeşim Meltem Şişli ifade verdi (2), System.String[]

İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şişli saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Yeşim Meltem Şişli'nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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