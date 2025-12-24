İsmet İnönü Anma Programı Malatya'da Yapıldı - Son Dakika
İsmet İnönü Anma Programı Malatya'da Yapıldı

24.12.2025 17:43
İsmet İnönü'nün torunu Zeynep Bilgehan, demokrasinin önemini vurguladı. Anma, CHP tarafından düzenlendi.

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 52. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında Malatya'da bulunan torunu Zeynep Bilgehan, CHP Malatya İl Binası'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Bilgehan, "1950'den sonra Türkiye'nin siyasi hayatı hep dalgalı oluyor; zor dönemler yaşanıyor, iyi günler oluyor, kötü günler oluyor. Ama bütün bu süreçlerde İsmet Paşa hiçbir zaman demokrasiden vazgeçmiyor. En zor, en baskılı zamanlarda bile bu inancı sarsılmıyor" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen söyleşiye, CHP il ve ilçe yöneticileri,  Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

"İsmet İnönü bu ülkenin temel direklerinden biridir"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'nün özellikle son yıllarda tarihsel bağlamından koparılarak eleştirildiğini belirterek, "İsmet Paşa'yı ne yazık ki özellikle AKP iktidarı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi tarihi üzerinden sürekli olarak tartışmaya ve yıpratmaya çalışıyorlar. Oysa İsmet İnönü, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk kadar bu ülkenin temel direklerinden biridir. Cumhuriyet'in ikinci cumhurbaşkanı, partimizin ikinci genel başkanıdır. Dönemin koşulları ve dünyanın gerçekleri bilinmeden yapılan eleştiriler tarihsel bir haksızlıktır" dedi.

"Demokrasi İsmet Paşa için bir idealdi"

İnönü'nün torunu Zeynep Bilgehan ise konuşmasında İsmet İnönü'nün asker, diplomat ve devlet adamı kimliklerine dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Cumhuriyet'i kuran kuşağın önemli bir temsilcisi olduğunu dikkat çekti. Bilgehan, şunları söyledi:

"İsmet Paşa için demokrasi bir taktik değil, bir idealdir. Cumhuriyet kurulurken de, Atatürk'le birlikte kafalarındaki temel hedef sadece çağdaş bir devlet kurmak değil, demokratik bir düzen inşa etmektir. Atatürk'ün göremediği bir dönemde bu sorumluluk büyük ölçüde İsmet Paşa'nın omuzlarına kalıyor ve o da bunun için özel bir çaba gösteriyor.

1950'den sonra Türkiye'nin siyasi hayatı hep dalgalı oluyor; zor dönemler yaşanıyor, iyi günler oluyor, kötü günler oluyor. Ama bütün bu süreçlerde İsmet Paşa hiçbir zaman demokrasiden vazgeçmiyor. En zor, en baskılı zamanlarda bile bu inancı sarsılmıyor.

Ben hep şunu merak ederim: Bunca fırtınaya rağmen bu inancı nasıl kaybetmedi? Cevabı kendi anılarında var. Halkına inanıyor. Türk halkının demokrasiyi benimsediğine, bu milletin demokrasi dışında bir yönetim biçimini kabul etmeyeceğine inanıyor. Bu yüzden demokrasinin yerleşmesi için gücünü başka yapılardan değil, en çok halktan alıyor."

Bilgehan, ziyaret kapsamında ayrıca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda İsmet İnönü'nün hayatının anlatıldığı konferansa katılacak.

Kaynak: ANKA

