Son Dakika Haberleri: İsmet İnönü, Sivas'ta Anıldı

İsmet İnönü, Sivas'ta Anıldı

1 saat önce

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45. yılında Sivas'ta anıldı.

İsmet İnönü, Sivas'ta Anıldı, System.String[]
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45. yılında Sivas'ta anıldı.


CHP İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyelerinin katılımıyla İnönü Konağı'nda düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İl Başkan Yardımcısı Adil Keser, burada yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'yü vefatının 45. yılında şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Keser, vatanseverliğin parlak bir sembolü olan İsmet İnönü'nün dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetle de örnek bir insan olduğunu ifade ederek, "Bugün onun düşüncelerini çok daha iyi anlıyor, devlet adamlığını ve tertemiz hayatını büyük bir özlemle anıyoruz. Onun şahsında başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak ise bu memleketi canları, kanları pahasına kurtarıp vatan olarak armağan edenlere vefa borcunun asla ödenemeyeceğini söyledi.

Yanalak, İsmet İnönü'yü ölümünün 45. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:01 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Sivas, İsmet İnönü, Güncel
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