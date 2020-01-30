İsmini tescil ettirmek için başvuran Greta Thunberg: Adımı kullananlara karşı yapmak zorundayım

İklim aktivisti Greta Thunberg, kendi adıyla birlikte 2018'de başlattığı "Gelecek için Cumalar" kampanyasının adını tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu duyurdu.



Ticari çıkar veya nüfuzlu insanlara ulaşmak için adının kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren eylemci, böyle durumlarla karşılaşanlardan da özür diledi.