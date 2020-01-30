İsmini tescil ettirmek için başvuran Greta Thunberg: Adımı kullananlara karşı yapmak zorundayım - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsmini tescil ettirmek için başvuran Greta Thunberg: Adımı kullananlara karşı yapmak zorundayım - Son Dakika Dünya

İsmini tescil ettirmek için başvuran Greta Thunberg: Adımı kullananlara karşı yapmak zorundayım

41 dakika önce

İklim aktivisti Greta Thunberg, kendi adıyla birlikte 2018'de başlattığı "Gelecek için Cumalar" kampanyasının adını tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Genç aktivist, adını ticari amaç için kullananlara karşı bu adımı atmak zorunda kaldığını belirtti.

İsmini tescil ettirmek için başvuran Greta Thunberg: Adımı kullananlara karşı yapmak zorundayım, System.String[]

İklim aktivisti Greta Thunberg, kendi adıyla birlikte 2018'de başlattığı "Gelecek için Cumalar" kampanyasının adını tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu duyurdu.


Ticari çıkar veya nüfuzlu insanlara ulaşmak için adının kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren eylemci, böyle durumlarla karşılaşanlardan da özür diledi.

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Greta Thunberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:32 
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