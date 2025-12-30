İspanya'da çığ felaketi: 3 ölü - Son Dakika
Dünya

İspanya'da çığ felaketi: 3 ölü

İspanya'da çığ felaketi: 3 ölü
30.12.2025 13:30  Güncelleme: 14:04
İspanya\'da çığ felaketi: 3 ölü
Aragon'daki kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.

İspanya'nın Aragon bölgesindeki kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya'nın Aragon bölgesindeki bir kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikten çığ düştüğü belirtildi.

3 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, çığ altında kalan 6 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

