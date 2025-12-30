İspanya\'da çığ felaketi: 3 ölü

İspanya'nın Aragon bölgesindeki kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya'nın Aragon bölgesindeki bir kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikten çığ düştüğü belirtildi.
Yetkililer, çığ altında kalan 6 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.
