İspanya'da Dev Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi

26.01.2026 23:30
İspanyol polisi, Atlantik Okyanusu'ndaki uyuşturucu kaçakçılık şebekesini çökertti, 105 gözaltı yapıldı.

İspanya polisi, Atlantik Okyanusu'nda yüzer üsler kurarak Avrupa'ya tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yapan dev bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen operasyonda, son yılların en büyük deniz aşırı uyuşturucu ağlarından biri deşifre edildi.

ULUSLARARASI OPERASYONLA ÇÖKERTİLDİ

İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada; ABD, Portekiz, Fransa, Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya güvenlik birimleri ile Europol'ün desteğiyle yürütülen soruşturma sonucunda, Atlantik Okyanusu'nda faaliyet gösteren organize suç şebekesinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. Şebekenin yalnızca geçtiğimiz yıl İspanya ve Portekiz üzerinden Avrupa'ya 57 ton kokain sevk ettiği bildirildi.

105 GÖZALTI, TONLARCA UYUŞTURUCU

Haziran ve kasım aylarında düzenlenen "Sombra Negra" operasyonları kapsamında toplam 49 adrese baskın yapıldı, 105 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 tondan fazla kokainin yanı sıra 70 araç, 30 tekne, 6 gayrimenkul, 3 silah, 800 bin Euro'dan fazla nakit para, dronlar, yüzlerce cep telefonu ve çok sayıda banka hesabına el konuldu. Ayrıca deniz kaçakçılığında kullanılan ve toplam değeri 2,5 milyon Euro'yu bulan ileri teknoloji elektronik ekipmanlar da ele geçirildi.

ATLANTİK'TE YÜZER ÜS KURUMUŞLAR

Soruşturmada, şebekeye ait sürat teknelerinin İspanya'daki nehirlerden, Fas sahillerinden ve Portekiz'den Atlantik Okyanusu'na açıldığı, burada ana gemilerle buluşarak uyuşturucuyu karaya taşıdığı belirlendi. Kaçakçıların denizde kurdukları platformlarda bir aydan fazla süre kalabildikleri, kendi yakıt depolarına sahip oldukları ve yaklaşık 100 bin litre yakıt kullandıkları tespit edildi.

ŞİFRELİ İLETİŞİM VE GÖZETLEME AĞI

Şebeke üyelerinin şifreli telefonlar kullandığı, özel kodlarla iletişim kurduğu ve gece operasyonları için talimat aldığı kaydedildi. Kaçakçıların, denizde ve havada polis hareketlerini izlemek için kontrol noktaları kurduğu ve gözetleme faaliyetleri yürüttüğü de belirlendi.

"SUS PAYI" OLARAK 12 MİLYON EURO

Yetkililer, şebekenin gizliliği sağlamak için her yolu denediğini ortaya koydu. Sevkiyatlardan biri sırasında hayatını kaybeden bir örgüt üyesinin ailesine, sessiz kalmaları karşılığında 12 milyon euro "sus payı" ödendiği bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Atlantik Okyanusu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İspanya, Suç, Son Dakika

