İspanya'da Hızlı Tren Kazası: 21 Ölü

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

EFE, kazada ölenlerin sayısının 21 olduğunu, çok sayıda yaralı bulunduğunu duyurdu.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

Adamuz'a bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği, dışarıda kalan yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği, çevredeki vatandaşların battaniye, yiyecek yardımı yaptığı aktarıldı.

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.

Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda da "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Madrid'den Malaga'ya doğru giden trenin vagonlarının raydan çıkmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.