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İspanya'da hükümet fuhşu ortadan kaldırmayı vadetti - Son Dakika

İspanya'da hükümet fuhşu ortadan kaldırmayı vadetti

11.01.2022 21:26
İspanya'da hükümet fuhşu ortadan kaldırmayı vadetti

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti 2022 yasama yılı içinde ülkede fuhşun ortadan kaldırılmasıyla ilgili yasa çıkarılmasını programına aldığını açıkladı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti 2022 yasama yılı içinde ülkede fuhşun ortadan kaldırılmasıyla ilgili yasa çıkarılmasını programına aldığını açıkladı.

Başbakanlık Bakanı Felix Bolanos, Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kadın ticaretinden başka bir şey olmayan fuhşu ortadan kaldırmak Başbakan Pedro Sanchez'in bir vaadidir. Hedef, özellikle bu grupta olan ve çok daha zor şartlarda bulunan kadınların itibarını artırmaktır." dedi.

İspanyol hükümeti olarak amaçlarının "fuhşa zorlanan kadınları korumak" olduğunu vurgulayan Bolanos, "Fuhşu ortadan kaldırarak, buna zorlanan kadınların yaşamlarını daha onurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya'da 2008'de dönemin sol hükümeti tarafından kurulan Eşitlikler Bakanlığının, mevcut durumda iktidar ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partileriyle birlikte çalışarak fuhşu ortadan kaldırmaya yönelik bir yasa tasarısı hazırlayacağı bildirildi.

Ülkede mevcut durumda fuhuş ve genelevlerle ilgili yasal bir düzenleme bulunmuyor.

Kadın ticareti ve cinsel sömürüye karşı mücadele veren sivil toplum örgütü Apramp'ın geçen yıl yayımladığı raporda, BM verilerine göre dünyada yılda 13 milyar avroluk bir paranın döndüğü fuhuş sektörüne talebin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında İspanya'nın Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü olduğu açıklanmıştı.

İspanya'da fuhuş sektöründeki kadınların yüzde 80'inin insan ticareti mağduru olduğunu belirten Apramp, ülkedeki yetişkin erkeklerin yüzde 39'unun hayatında en az bir kez para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği istatistiğini paylaşmıştı.

İspanya'da 400 bine yakın kadının fuhuş sektöründe olduğu belirtiliyor.

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Başbakanlık, Koalisyon, Başbakan, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İspanya'da hükümet fuhşu ortadan kaldırmayı vadetti - Son Dakika
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